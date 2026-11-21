नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सर्दी का असर अब रात और सुबह के समय ज्यादा महसूस होने लगा है। सुबह हवा में नमी बढ़कर 86 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि रात का तापमान 12 डिग्री से नीचे बना हुआ है। नमी और गिरते तापमान के कारण सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ने लगी है। हालांकि दिन में धूप निकलने से राहत बनी हुई है, लेकिन शाम ढलते ही मौसम फिर सर्द होने लगता है।

तापमान में मामूली बढ़त के बावजूद ठंड का असर बरकरार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा। बुधवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री था, जो गुरुवार को गिरकर 11.5 डिग्री पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन ठंड का असर बरकरार रहा। तीन दिनों से अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री से नीचे बना हुआ है।