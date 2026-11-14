ग्वालियर के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में मां देगी बेटे को नई जिंदगी, होगा किडनी ट्रांसप्लांट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गजराराजा मेडिकल कालेज से संबद्ध सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में मां-बेटे का किडनी ट्रांसप्लांट कराने की तैयारी अंतिम चरण में है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में ट्रांसप्लांट संभावित है। इसके लिए जल्द ही समीक्षा बैठक कर आपरेशन की तारीख तय की जाएगी।बेटे को डायलिसिस के सहारे जिंदगी जीते देख मां ने उसे नई जिंदगी देने का फैसला किया है।

ग्वालियर के 33 वर्षीय युवक की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी।

जांच पूरी होने के बाद ही ऑपरेशन की मिलेगी तारीख