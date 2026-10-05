ग्वालियर के मोतीमहल में 19.18 करोड़ से बनेगा 'म्यूजियम ऑफ म्यूजिक', सहेजी जाएंगी तानसेन की स्मृतियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। संगीत सम्राट तानसेन की स्मृतियों और भारतीय संगीत की विरासत को सहेजने के लिए मोतीमहल में म्यूजियम ऑफ म्यूजिक आकार लेने जा रहा है। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने संग्रहालय के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। तकनीकी बोली की जांच पूरी हो चुकी है और अब वित्तीय बोली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा।

अधिकारियों को उम्मीद है कि इसी महीने वित्तीय बोली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद चयनित कंपनी को वर्क आर्डर जारी कर संग्रहालय का काम शुरू कराया जाएगा। पर्यटन बोर्ड ने इस परियोजना के लिए करीब 19.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। संग्रहालय में तानसेन के जीवन, उनकी संगीत साधना और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण स्मृतियों को गैलरी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय की पूरी थीम संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा पर आधारित होगी।

अधिकारियों को उम्मीद है कि इसी महीने वित्तीय बोली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद चयनित कंपनी को वर्क आर्डर जारी कर संग्रहालय का काम शुरू कराया जाएगा। पर्यटन बोर्ड ने इस परियोजना के लिए करीब 19.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। संग्रहालय में तानसेन के जीवन, उनकी संगीत साधना और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण स्मृतियों को गैलरी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय की पूरी थीम संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा पर आधारित होगी।

संभागायुक्त के पुराने कार्यालय में बनेगा संग्रहालय

म्यूजियम ऑफ म्यूजिक के लिए मोतीमहल परिसर में स्थित संभागायुक्त के पुराने कार्यालय के हॉल और कमरों को चुना गया है। यह दो मंजिला भवन है।

आग लगने के बाद संभागायुक्त कार्यालय को मोतीमहल के दूसरे हिस्से में स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद खाली हुए इस हिस्से को संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई।

भवन के दोनों तल पर अलग-अलग गैलरी और प्रदर्शनी क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। यहां तानसेन से जुड़ी सामग्री के साथ संगीत की परंपरा, वाद्य यंत्रों और ग्वालियर की संगीत विरासत को भी प्रदर्शित करने की योजना है।

संग्रहालय को इस तरह विकसित किया जाएगा कि यहां आने वाले पर्यटकों को ग्वालियर की संगीत परंपरा और तानसेन के योगदान की जानकारी एक ही स्थान पर मिल सके।

अन्नपूर्णा भवन में तय हुआ था पहला स्थान

म्यूजियम ऑफ म्यूजिक की योजना के लिए पहले मोतीमहल परिसर के अन्नपूर्णा भवन में स्थान तय किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से तानसेन के नाम पर संगीत संग्रहालय के लिए राशि स्वीकृत किए जाने के बाद यह स्थान प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, अन्नपूर्णा भवन पर्यटन निगम को उपलब्ध नहीं हो सका। बाद में यहां स्मार्ट सिटी का इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित कर दिया गया। इसके कारण संग्रहालय की योजना आगे नहीं बढ़ सकी।

अब पर्यटन बोर्ड ने मोतीमहल के ही दूसरे हिस्से में संग्रहालय विकसित करने की तैयारी की है। इसके लिए दो मंजिला भवन का चयन किया गया है और टेंडर प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। अब वित्तीय बोली पूरी होने के बाद निर्माण एजेंसी के चयन का रास्ता साफ होगा।