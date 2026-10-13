एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारी आसान, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए मॉडल प्रश्न पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आधिकारिक पोर्टल पर मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हैं। इन प्रश्न पत्रों के जरिए छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी को और अधिक सटीक और प्रभावी बना सकते हैं।

प्रश्न पत्रों से समझें परीक्षा का पैटर्न और अंकों का गणित

अक्सर बोर्ड परीक्षाओं के नाम से विद्यार्थियों के मन में एक प्रकार का संकोच या तनाव रहता है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे और उनका अंक विभाजन कैसा होगा।

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए इन मॉडल प्रश्न पत्रों में इन सभी बातों का स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया गया है।

छात्रों को यह समझने में आसानी होगी कि किस चैप्टर से कितने अंकों के वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे।

विषयवार तैयारी और समय प्रबंधन में मिलेगी मदद