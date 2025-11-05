MP Board 12th Exam: एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा के टाइम टेबल में हुआ संशोधन, 3 की जगह 5 मार्च को होगा पेपर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल(MPBSE) ने बोर्ड परीक्षा 2026 के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। इस संशोधन में 12 वीं के एक प्रश्नपत्र को तीन मार्च की जगह पांच मार्च कर दिया है। हालांकि 10वीं की परीक्षा में किसी तरह का बदलाव नहीं है। वह पुरानी समय सारणी के तहत ही होंगी। हालांकि इस बदलाव के पीछे बोर्ड ने कोई कारण तो स्पष्ट नहीं किया है।

बोर्ड के पोर्टल पर इस संबंध में एक पत्र जरूर अपलोड किया है। यहां बता दें कि पहले 12वीं के भूगोल, क्राप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्चर, स्टिल लाइफ एंड डिजायन तथा शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य विषयों का प्रश्न पत्र 3 मार्च को होना था। अब ये परीक्षा 5 मार्च को होगी।

केवल तिथि बदली, परीक्षा के नियम व गाइड लाइन पुराने ही

बोर्ड ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि केवल तिथि ही बदली गई है। परीक्षा के नियम व गाइड लाइन वही रहेगी, जो पूर्व में जारी की जा चुकी है। बोर्ड में सभी स्कूलों के प्राचार्यों से कहा गया है कि वे परीक्षा में हुए इस संशोधन की प्रति को नोटिस बोर्ड पर चिपकाएं। साथ ही ऐसी जगहों पर भी चिपकाएं जहां पर छात्र इन्हें आसानी से देख सकें। साथ ही परीक्षा का समय भी वही सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का रहेगा।

छात्रों को तैयारी करने के लिए मिल गया अतिरिक्त समय

जिन प्रश्नपत्रों की तिथि में संशोधन किया गया है। उन विषयों की तैयारी करने के लि छात्रों को अतिरिक्त समय मिल गया है। आमतौर पर परीक्षा की समय सारणी में बदलाव नहीं होता है। लेकिन इस बार इस बदलाव से छात्रों को दो दिन का अतिरिक्त समय मिला है। इससे वे प्रश्न पत्र को अच्छे से तैयार कर परीक्षा दे सकेंगें। इससे उनके रिजल्ट पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई देखा।