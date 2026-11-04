चंबल के दोनों पुलों के निर्माण में अड़चन, एमपी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले अंबाह-पिनाहट और अटेर-जैतपुर पुल के निर्माण में आ रही अड़चनों को लेकर हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए।

इसके लिए सात कार्यदिवस के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजने को कहा गया है। यह आदेश याचिकाकर्ता की ओर से दायर अंतरिम आवेदन पर जारी किया गया है। नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लोक भवन (सिविल सचिवालय), लखनऊ को भेजा जाएगा।