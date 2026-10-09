अनुकंपा नियुक्ति पर MP हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा- यह विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं है। यह संबंधित विभाग की नीति के तहत पात्रता और शर्तें पूरी करने पर ही मिल सकती है।