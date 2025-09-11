मेरी खबरें
    ग्वालियर में चेकिंग के दौरान नाबालिग को रोका... तो सिपाही को बोनट पर घसीटा, 4 लोगों को मारी टक्कर

    MP News: पुलिस चेकिंग के डर से नाबालिग ने ऐसी कार दौड़ाई कि सड़क पर आफत हो गई। मामला बस स्टैंड तिराहा के पास पुलिस चेक प्वाइंट का है, यहां नाबालिग को ट्रैफिक सिपाही ने रोका। जब तक सिपाही कार की खिड़की तक आ पाता, उसने एक्सीलरेटर दबाकर कार दौड़ा दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 02:42:20 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 02:43:23 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पुलिस चेकिंग के डर से नाबालिग ने ऐसी कार दौड़ाई कि सड़क पर आफत हो गई। मामला बस स्टैंड तिराहा के पास पुलिस चेक प्वाइंट का है, यहां नाबालिग को ट्रैफिक सिपाही ने रोका। जब तक सिपाही कार की खिड़की तक आ पाता, उसने एक्सीलरेटर दबाकर कार दौड़ा दी।

    सिपाही कार के बोनट पर आ गया, तब भी कार नहीं रोकी और दौड़ाता रहा। कई मीटर तक सिपाही को घसीटा। इसके बाद स्कूटीसवार महिला व तीन और लोगों को रेसकोर्स रोड पर टक्कर मारी। आगे जाकर कृषि कालेज के पास डिवाइडर से कार टकराई, तब गाड़ी रुकी।

    मौके पर लोग घबरा गए और आक्रोशित लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया और घायलों को अस्पताल भिजवाया। बताया जाता है कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने आरोपित कार चालक को रोका, उसने पहले तो कार रोक दी, फिर रुकने की बजाए पुलिस के सामने ही गाड़ी दौड़ा दी।

    जिस पुलिस सिपाही को बोनट पर लटकाया, उसका नाम अतुल शर्मा है। अतुल के पैर में चोट लगी, जिस कारण उसे इलाज के लिए भेजा गया। वहीं डीडी नगर निवासी महिला सरोज शर्मा की स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें तुरंत बिरला अस्पताल पहुंचाया गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।

    शहर में बढ़े हिट एंड रन के केस

    ग्वालियर में लगातार हिट एंड रन के केस सामने आ रहे हैं, कभी शराब पीकर वाहन तेज गति से दौड़ाने तो नौसीखियों के कारण हादसे हो रहे हैं। कुछ समय पहले ही शराब के नशे में एसएएफ के एएसआइ परमाल सिंह ने बाइकसवार सहित पांच लोगों को टक्कर मार दी थी।

    सिपाही सहित कई लोग चोटिल

    आलोक परिहार (थाना प्रभारी, पड़ाव थाना) के अनुसार, कार चालक नाबालिग है, उसे चेकिंग के दौरान रोका गया था, जिसके बाद उसने एकदम कार भगा दी। सिपाही सहित कई लोग चोटिल हुए हैं। युवक हिरासत में है, मामला दर्ज किया है।

