    MP में भयानक हादसा, कीटनाशक रिसाव से बच्चे की मौत, माता-पिता और बहन की हालत गंभीर

    MP News: ग्वालियर के पिंटो पार्क इलाके में कीटनाशक रिसाव से बच्चे की मौत , परिवार के अन्य सदस्य गंभीर, मां-पिता और बहन अस्पताल में भर्ती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 03:07:58 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 03:09:50 PM (IST)
    MP में भयानक हादसा, कीटनाशक रिसाव से बच्चे की मौत, माता-पिता और बहन की हालत गंभीर
    माता पिता की गोद में वैभव की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. पिंटो पार्क इलाके में कीटनाशक रिसाव का बड़ा हादसा।
    2. गेहूँ की बोरियों में रखी कीटनाशक दवा कारण बनी।
    3. वैभव पुत्र सचिन शर्मा की मृत्यु, परिवार अस्पताल में भर्ती।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मध्य-प्रदेश के ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के पिंटो पार्क इलाके के सेनापति गार्डन के पास कीटनाशक दवा के रिसाव से बड़े हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं मां-बेटी और पिता की हालत गंभीर है। पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक की पहचान वैभव पुत्र सचिन शर्मा के रूप में हुई है।

    मिली जानकारी के अनुसार, गेहूं की बोरियों में रखी थी कीटनाशक दवा घर में गेहूं को ख़राब होने से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया।

    (खबर अपडेट की जा रही है।)

