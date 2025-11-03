MP में भयानक हादसा, कीटनाशक रिसाव से बच्चे की मौत, माता-पिता और बहन की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: मध्य-प्रदेश के ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के पिंटो पार्क इलाके के सेनापति गार्डन के पास कीटनाशक दवा के रिसाव से बड़े हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं मां-बेटी और पिता की हालत गंभीर है। पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक की पहचान वैभव पुत्र सचिन शर्मा के रूप में हुई है।