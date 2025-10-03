MP Police Bharti 2025: पुलिस विभाग में 500 से अधिक पदों के लिए निकली वैकेंसी, यहां करें आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस में सूबेदार, स्टेनोग्राफर और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। इनमें (MP Police Bharti 2025) ASI के 400 और सूबेदार के 100 पदों पर भर्ती होना है। इसके लिए तीन से 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। इसकी परीक्षा 10 दिसंबर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में आयोजित की जाएगी।
गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन मंडल को एएसआइ टाइपिस्ट और सूबेदार के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद मंडल ने सूबेदार अनु सचिवीय, शीघ्रलेखक और सहायक उप निरीक्षक अनु सचिवीय पदों पर भर्ती की तैयारियां पूरी कर ली हैं।
कियोस्क के माध्यम से आनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए एमपी/आनलाइन का पोर्टल शुल्क रुपए 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा।
परीक्षा 10 दिसंबर को दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 7.30 बजे से शुरू होगी। 8.30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 9.30 से 11.30 बजे के बीच परीक्षा होगी। दूसरी पाली दोपहर 12.30 बजे से शुरू होगी। 1.30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। 2.30 से 4.30 बजे तक परीक्षा होगी।
सामान्य वर्ग/अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए- 500 रुपए
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस- 250 रुपए