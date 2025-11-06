मेरी खबरें
    ग्वालियर हादसा: क्विकफोस की 334 गोलियों से बना 'गैस चैंबर', फास्फीन गैस ने ली दो मासूमों की जान, DRDE जांच में खुलासा

    ग्वालियर के गोला का मंदिर क्षेत्र के प्रीतम विहार में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां फास्फीन गैस के रिसाव से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। घर के मालिक ने गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए क्विकफोस की 334 गोलियां खुली रख दी थीं और उन पर स्प्रे छिड़क दिया। गोलियां नमी के संपर्क में आकर घुलने लगीं और जहरीली फास्फीन गैस का निर्माण हुआ।

    ग्वालियर हादसा: क्विकफोस की 334 गोलियों से बना ‘गैस चैंबर’, फास्फीन गैस ने ली दो मासूमों की जान, DRDE जांच में खुलासा
    DRDE जांच में फास्फीन गैस मानक से तीन गुना ज्यादा, मकान मालिक और दुकानदार पर कार्रवाई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: गोला का मंदिर स्थित प्रीतम विहार इलाके में हुए दिल दहला देने वाले हादसे में चार वर्षीय वैभव और उसकी 16 वर्षीय बहन क्षमा की मौत हो गई। जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों की जान फास्फीन गैस ने ली, जो क्विकफोस (कीटनाशक) की गोलियों से बनी थी।

    मकान मालिक श्रीकृष्ण यादव ने गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए क्विकफोस की 334 गोलियां खुले में रखीं और उन पर एक लीटर स्प्रे छिड़का। स्प्रे के तरल और नमी के संपर्क में आते ही गोलियां घुलने लगीं और अत्यधिक मात्रा में फास्फीन गैस निकल गई। इससे किराएदार के परिवार को उल्टी, सीने में जकड़न और तंत्रिका तंत्र पर असर जैसे लक्षण दिखे।


    घटना की सूचना मिलते ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना (DRDE) की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने गैस मीटर से जांच की, जिसमें फास्फीन गैस का स्तर मानक से तीन गुना यानी 30 पीपीएम पाया गया। गैस को निष्क्रिय करने के लिए DRDE की टीम छह घंटे तक जुटी रही।

    फायर ब्रिगेड को भी बुलाना पड़ा क्योंकि गोली और तरल से बना पाउडर बहुत अधिक मात्रा में फैल गया था। एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि श्रीकृष्ण यादव ने यह कीटनाशक मेहगांव की एक दुकान से खरीदा था। जांच में पता चला कि दुकान बिना अनुमति के बिक्री कर रही थी। पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है और दुकानदार को भी आरोपी बनाया जाएगा।

    यह घटना घरेलू उपयोग में कीटनाशक पदार्थों की असावधानी से होने वाले गंभीर खतरे की चेतावनी है। विशेषज्ञों ने कहा कि क्विकफोस जैसी गोलियों का उपयोग केवल खुले स्थानों या विशेषज्ञ निगरानी में ही किया जाना चाहिए।

