ग्वालियर हादसा: क्विकफोस की 334 गोलियों से बना ‘गैस चैंबर’, फास्फीन गैस ने ली दो मासूमों की जान, DRDE जांच में खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: गोला का मंदिर स्थित प्रीतम विहार इलाके में हुए दिल दहला देने वाले हादसे में चार वर्षीय वैभव और उसकी 16 वर्षीय बहन क्षमा की मौत हो गई। जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों की जान फास्फीन गैस ने ली, जो क्विकफोस (कीटनाशक) की गोलियों से बनी थी।

मकान मालिक श्रीकृष्ण यादव ने गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए क्विकफोस की 334 गोलियां खुले में रखीं और उन पर एक लीटर स्प्रे छिड़का। स्प्रे के तरल और नमी के संपर्क में आते ही गोलियां घुलने लगीं और अत्यधिक मात्रा में फास्फीन गैस निकल गई। इससे किराएदार के परिवार को उल्टी, सीने में जकड़न और तंत्रिका तंत्र पर असर जैसे लक्षण दिखे।