ग्वालियर में गरबे के कार्यक्रम में फर्जी पहचान से घुसे मुस्लिम युवक, मचा हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवायएमसी क्लब में गरबा आयोजन के दौरान शनिवार रात को हंगामा हो गया। यहां न मुस्लिम युवक अपना नाम बदलकर घुस गए। इसके पास से जो पहचान पत्र मिले वह भी फर्जी थे। तीनों को हिंदू संगठन राष्ट्रीय सनातन सेना के सदस्यों ने पकड़ा। फिर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तीनों के ख़िलाफ़ शिकायती आवेदन भी दिया गया है। जिसकी जांच इंदरगंज थाना पुलिस कर रही है।

राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की ओर से इंदरगंज थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन दिया गया है। शिकायत के मुताबिक समद पुत्र सलीम खान निवासी विक्की फैक्ट्री, अशरफ पुत्र यूनुस खान निवासी सिकंदर कंपू, मुबारक पुत्र खूबी खान निवासी चिरवाई नाका हिंदू बनकर गरबा आयोजन में शामिल हुए थे। इन लोगों का गरबा आयोजन में नाम बदलकर शामिल होने का उद्देश्य गलत था। जब इन्हें पकड़ा गया तो हंगामा करने लगे।

इसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की तो असली नाम बताया। असली नाम बताने के बाद खुद को काम करने वाले मजदूर बताने लगे। जबकि संगठन के सदस्यों का कहना है यह लोग बाक़ायदा आयोजन में प्रतिभागी बनकर शामिल हुए थे। प्रशासन के थे निर्देश, जांच के बाद ही दिया जाए प्रवेश इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल गरम है। सभी जगह प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश हैं कि आधार कार्ड या अन्य परिचय पत्र देखने के बाद ही प्रवेश दिया जाए। इसके बाद भी ग्वालियर में इस तरह से यह तीनों गरबा आयोजन में शामिल हो गए।