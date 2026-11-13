शारीरिक शिक्षा पेशेवरों के लिए नेशनल स्पोर्ट्स रिपाजिटरी पोर्टल लॉन्च, LNIPE के सहयोग से बढ़ेंगे अवसर

इस डिजिटल प्लेटफार्म को एलएनआईपीई ग्वालियर के विशेष सहयोग से शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों, खेल कोचों, प्रशिक्षकों और इससे जुड़े अन्य पेशेवरों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में शारीरिक शिक्षा पेशेवरों के लिए नेशनल स्पोर्ट्स रिपाजिटरी सिस्टम का एकीकृत राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।

पोर्टल पर पंजीकरण के प्रमुख लाभ