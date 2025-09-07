धार्मिक परंपराओं में छिपे औषधीय लाभ प्रमाणित करने के लिए शुरू हुआ देशव्यापी अध्ययन

अनूप भार्गव, नईदुनिया, ग्वालियर। वैदिक काल से ही यह ज्ञात है कि पूजा-हवन और अनुष्ठानों में प्रयोग होने वाली सामग्रियां औषधीय गुण भी रखती हैं। इन पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालने के लिए केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा देशभर में विज्ञानियों की देखरेख में एक अध्ययन शुरू किया गया है ताकि यह जाना जा सके कि किस तरह ये स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी हैं।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) द्वारा शुरू अध्ययन का उद्देश्य यह जानना भी है कि पूजन, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों में कौन-कौन से औषधीय, जैविक और पर्यावरणीय गुण छिपे हैं। इस परंपरागत ज्ञान को संरक्षित करने के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बढ़ावा दिलाने का भी प्रयास है।

मार्च 2026 तक चलेगा अध्ययन यह अध्ययन मार्च 2026 तक चलेगा। एक वर्ष की अवधि में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि में सीसीआरएएस की टीमें देश के विभिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जाकर डेटा एकत्र करेंगी और फिर उसका विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। देश में आज भी कई मौखिक ज्ञान परंपराएं हैं जो कि लिखित रूप में दर्ज नहीं हैं। यह अध्ययन उन रीति-रिवाजों, सामग्रियों और प्रयोगों का दस्तावेजीकरण करेगा। इससे यह ज्ञान न केवल अगली पीढ़ियों तक पहुंचेगा, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अध्ययन में यह होगा धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले पादप (पौधे), धातुएं, खनिज, पशु उत्पाद और अन्य जैविक व अजैविक सामग्रियों के गुणों की पहचान की जाएगी।

इन सामग्रियों का उपयोग किस रीति से किया जाता है, उनका स्रोत, प्रभाव और परंपरा में महत्व क्या है, यह जानकारी जनजातीय क्षेत्रों, पुजारियों, आयुर्वेदाचार्यों और लोक वैद्यों से साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र की जा रही हैं।

संग्रहित सामग्रियों का रासायनिक, जैविक और औषधीय विश्लेषण किया जाएगा ताकि यह जाना जा सके कि वे स्वास्थ्य या पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। टीम जानकारी जुटा रही है केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है। हमारे जिले में भी उनकी टीमें अध्ययन पर कर रही हैं। टीम जनजातीय क्षेत्रों, पुजारियों, आयुर्वेदाचार्यों और लोक वैद्यों से साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी जुटा रही हैं। हमारा स्टाफ उनका सहयोग करता है। - डॉ. जीपी वर्मा, जिला आयुष अधिकारी। हवन-अनुष्ठान के स्थापित तथ्य