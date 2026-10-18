ग्वालियर: गरबा-डांडिया के विवाद में नीट छात्र को मारी गोली, परिजनों का भाजपा नेता पर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में रविवार दोपहर एक नीट छात्र को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली छात्र के बाएं हाथ की बाजू में लगी है।

घटना के बाद परिजन उसे तत्काल ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है।