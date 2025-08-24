NEET UG के पहली काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक सितंबर तक, 26 अगस्त से होगी च्वाइस फिलिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति (एएसीसीसी) ने अपनी आफिसियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर नीट यूजी-2025 की रैंक द्वारा 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा, केंद्रीय संस्थान, सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थान, डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल घोषित कर दिया है। यह काउंसलिंग बीएएमएस/बीएसएमएस/बीएचएमएस/बीयूएमएस/बी फार्मा (आयुष) कोर्सेज में प्रवेश के लिए संचालित की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तैयारी पहले से छात्र करके रखें करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि प्रथम काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक सितंबर तक चलेगा। 26 अगस्त से एक सितंबर के मध्य विद्यार्थियों को आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा सिद्धा कोर्सेज के कॉलेजों की च्वाइस को अपनी इच्छानुसार भरना होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित फीस का भुगतान भी करना होगा।

एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी को देने होंगे 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस सरकारी कॉलेज, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय संस्थान (सीयू/एनआई) के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल की फीस 1000 रुपये, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी 500 रुपये तथा डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 5000 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही सभी कैंडिडेट्स को सरकारी कॉलेज, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्थान (सीयू/एनआई) मे च्वाइस फिलिंग के लिए सिक्योरिटी डिपोजिट 20000 रुपये भी जमा करवाना होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि 50000 रुपये रहेगी, जो कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। कैंडिडेट्स 26 को दोपहर दो से रात 12 बजे तक च्वाइस लाक कर पाएंगे कैंडिडेट्स अपनी सब्मिटेड च्वाइस 26 अगस्त को दोपहर दो बजे के बाद रात 12 बजे तक च्वाइस लाकिंग कर पाएंगे। यदि कैंडिडेट्स इस समय अवधि मे लाकिंग नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा सब्मिटेड च्वाइसेस रात 12 बजे के बाद स्वतः ही आटो लाक हो जाएगी।