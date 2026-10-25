ग्वालियर NESCON-2026 में जुटे देशभर के ENT एक्सपर्ट, कान की सर्जरी में रोबोटिक्स और AI की एंट्री, ऐसे करेगा काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कान की नाजुक संरचनाओं और सुनने व संतुलन से जुड़े अंगों की सर्जरी में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नई संभावनाएं खोल रहे हैं। इन तकनीकों से जटिल ऑपरेशन को अधिक सटीक और सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है। दुनिया में कान की सर्जरी के लिए विकसित रोबोटिक सिस्टम भारत में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है।

कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित न्यूरो-ओटोलॉजिकल एंड इक्विलिब्रिमेट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के 44वें राष्ट्रीय सम्मेलन NESCON-2026 में आए एम्स जोधपुर के ईएनटी विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ. अमित गोयल ने नईदुनिया से चर्चा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष या अगले वर्ष तक कुछ सिस्टम देश में आ सकते हैं, हालांकि इनके आने की निश्चित समय सीमा तय नहीं है।

रोबोट और AI का मेल बनाएगा सर्जरी को सटीक डॉ. गोयल ने कहा कि रोबोटिक्स और AI अलग तकनीकें हैं, लेकिन इनका मेल सर्जरी की योजना, सूक्ष्म प्रक्रियाओं और उपचार संबंधी फैसलों में मददगार हो सकता है। रोबोटिक सिस्टम सूक्ष्म गतिविधियों में सहायता दे सकते हैं, जबकि AI जांच और मेडिकल डेटा का विश्लेषण कर उपचार संबंधी फैसलों में मदद कर सकता है। डॉ. गोयल ने बताया कि दुनिया में कान की सर्जरी के लिए कम से कम चार रोबोटिक सिस्टम उपलब्ध हैं। भारत में इनकी उपलब्धता वास्तविक उपयोग, चिकित्सकीय प्रमाण, लागत, अस्पतालों की सुविधाओं और प्रशिक्षित विशेषज्ञों पर निर्भर करेगी। हेडफोन के तेज इस्तेमाल से टिनिटस का खतरा जयपुर की डॉ. अनीता भंडारी ने हेडफोन और ईयरबड के लंबे समय तक तेज आवाज में इस्तेमाल से होने वाले नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे कानों में घंटी या सीटी जैसी आवाज यानी टिनिटस हो सकता है। उन्होंने आवाज कम रखने और बीच-बीच में विराम लेने की सलाह दी।