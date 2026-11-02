नियमित कर्मचारियों का डीए बढ़ा, पर एनएचएम संविदाकर्मियों को दीपावली पर भी नहीं मिली कोई आर्थिक राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के हजारों संविदा कर्मचारियों को दीपावली पर भी आर्थिक राहत नहीं मिली।

इन्हें न महंगाई भत्ता मिलता है और न बोनस या विशेष त्योहार सहायता राशि दी गई है। इससे कर्मचारियों में असंतोष है।

जनहितकारी सेवाओं में निभा रहें जिम्मेदारी