    ग्वालियर में No Entry में किया प्रवेश तो चालान पहुंचेगा सीधे घर, इन स्थानों पर लगेंगे कैमरे

    

    By Anil Tomar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 07:01:19 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 07:01:19 PM (IST)
    
    ग्वालियर में नो एंट्री में किया प्रवेश तो चालान

    HighLights

    1. 310 बुलेट कैमरा लगाए जा रहे>
    2. 100 पेन टिल्ट जूम भी लगेंगे।
    3. आपराधिक घटनाओं को रोकने में सहायक।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अब शहर के नो एंट्री मार्गों से प्रवेश आसान नहीं होगा। अगले एक माह में नो एंट्री मार्ग, पार्क और सार्वजनिक स्थलों पर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन 310 बुलेट और 100 पेन टिल्ट जूम (पीटीजेड) कैमरा लगाने जा रहा है। हालांकि लक्ष्मीबाई समाधि स्थल और राजमाता चौराहे पर यह कैमरे लगा दिए गए है, बाकी जगह काम चल रहा है। यह कैमरे लगने के बाद गलत दिशा में एंट्री करते ही वाहन का चालान घर और मोबाइल पर पहुंच जाएगा।

    स्मार्ट सिटी और पुलिस को मदद मिलेगी

    इसके अलावा आपराधिक घटनाओं को लेकर भी यह कैमरे काफी सहायक साबित होंगे। कैमरे के प्रोजेक्ट में चालान से स्मार्ट सिटी को आय होने की उम्मीद है। इससे पहले ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने शहर के 31 तिराहों और चौराहों पर कैमरे लगाए हैं। इनके माध्यम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान किए जा रहे हैं। अब इन कैमरों से असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखने में स्मार्ट सिटी और पुलिस को मदद मिलेगी। इसका कारण है कि इन कैमरों को पुलिस द्वारा बताए गए स्थल पर लगाया जाएगा।

    पिकनिक स्पॉट भी होंगे सुरक्षित

    वर्तमान में शहर में इटालियन गार्डन, जलविहार, नेहरू पार्क, गांधी रोड, आंबेडकर उद्यान जैसे स्थानों पर लोग घूमने-फिरने के लिए पहुंचते हैं। यहां कई असामाजिक तत्व शासकीय संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसके अलावा कई बार आपराधिक घटनाएं भी इन स्थानों पर हो जाती हैं। ऐसे में इन कैमरों के लगने से आपराधिक घटनाओं को रोकने के साथ ही पिकनिक स्पॉट भी सुरक्षित रहेंगे। इसका कारण है कि यह सभी कैमरे स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर में लाइव फीड करेंगे और इनके जरिए 24 घंटे निगरानी की जा सकेगी।

    इन स्थानों पर लगाए जाएंगे कैमरे

    लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के पास, रेलवे स्टेशन रोड, बहोड़ापुर तिराहा, एयरटेल मार्ग सिटी सेंटर, नाका चंद्रवदनी, राजमाता तिराहा, गश्त का ताजिया, सराफा बाजाार, छापाखाना, दौलतगंज, सूर्यनारायण मंदिर से नागदेवता मंदिर मार्ग, लोहिया बाजार-ऊंट पुल से इंदरगंज, छप्परवाला पुल से काजल टाकीज, राजीव प्लाजा से इंदरगंज, राममंदिर तिराहा से गश्त का ताजिया, रांग साइट पाटनकर बाजार, गांधी मार्केट, मोर बाजार आदि जगह यह कैमरे लगाए जाएंगे।

