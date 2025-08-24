ग्वालियर में No Entry में किया प्रवेश तो चालान पहुंचेगा सीधे घर, इन स्थानों पर लगेंगे कैमरे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अब शहर के नो एंट्री मार्गों से प्रवेश आसान नहीं होगा। अगले एक माह में नो एंट्री मार्ग, पार्क और सार्वजनिक स्थलों पर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन 310 बुलेट और 100 पेन टिल्ट जूम (पीटीजेड) कैमरा लगाने जा रहा है। हालांकि लक्ष्मीबाई समाधि स्थल और राजमाता चौराहे पर यह कैमरे लगा दिए गए है, बाकी जगह काम चल रहा है। यह कैमरे लगने के बाद गलत दिशा में एंट्री करते ही वाहन का चालान घर और मोबाइल पर पहुंच जाएगा।

स्मार्ट सिटी और पुलिस को मदद मिलेगी इसके अलावा आपराधिक घटनाओं को लेकर भी यह कैमरे काफी सहायक साबित होंगे। कैमरे के प्रोजेक्ट में चालान से स्मार्ट सिटी को आय होने की उम्मीद है। इससे पहले ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने शहर के 31 तिराहों और चौराहों पर कैमरे लगाए हैं। इनके माध्यम से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान किए जा रहे हैं। अब इन कैमरों से असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखने में स्मार्ट सिटी और पुलिस को मदद मिलेगी। इसका कारण है कि इन कैमरों को पुलिस द्वारा बताए गए स्थल पर लगाया जाएगा।