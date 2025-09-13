MP News: ‘हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, जेल तो कटनी ही थी’... पति ने 5 गोलियां मारकर पत्नी की हत्या; कहा- मलाल कतई नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर | झूठे मुकदमे और अपनी पत्नी पर लगाए आरोपों का हवाला देते हुए अरविंद परिहार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी उसके पीछे “हाथ धोकर पड़ गई थी”, इसलिए उसने, क्योंकि “जेल तो वैसे भी काटनी ही थी”. उसे गोली मारकर दुनिया से विदा कर दिया। अरविंद ने अपने किए अपराध पर किसी प्रकार का मलाल नहीं जताया। पुलिस ने बताया कि आरोपित ने हत्या किए जाने की पूरी कहानी स्वीकार की है और अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी रविंद्र जाटव ने बताया कि पूछताछ में अरविंद ने नंदिनी पर ब्लैकमेलिंग और अवैध संबंधों का आरोप लगाया। आरोप स्वीकार करने के बाद आरोपित कुछ देर चुप रहा और फिलहाल किसी से बातचीत नहीं कर रहा है।