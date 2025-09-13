मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: ‘हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, जेल तो कटनी ही थी’... पति ने 5 गोलियां मारकर पत्नी की हत्या; कहा- मलाल कतई नहीं

    झूठे मुकदमे और अपनी पत्नी पर लगाए आरोपों का हवाला देते हुए अरविंद परिहार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी उसके पीछे “हाथ धोकर पड़ गई थी”, इसलिए उसने, क्योंकि “जेल तो वैसे भी काटनी ही थी”. उसे गोली मारकर दुनिया से विदा कर दिया।

    By Vikram Singh Tomar
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 11:29:33 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 11:30:53 PM (IST)
    MP News: ‘हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, जेल तो कटनी ही थी’... पति ने 5 गोलियां मारकर पत्नी की हत्या; कहा- मलाल कतई नहीं
    हाथ धोकर पीछे पड़ी थी, जेल तो कटनी ही थी

    HighLights

    1. अरविंद ने अपने किए अपराध पर किसी प्रकार का मलाल नहीं जताया
    2. आरोपित ने पत्नी की हत्या किए जाने की पूरी कहानी स्वीकार की है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर | झूठे मुकदमे और अपनी पत्नी पर लगाए आरोपों का हवाला देते हुए अरविंद परिहार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी उसके पीछे “हाथ धोकर पड़ गई थी”, इसलिए उसने, क्योंकि “जेल तो वैसे भी काटनी ही थी”. उसे गोली मारकर दुनिया से विदा कर दिया। अरविंद ने अपने किए अपराध पर किसी प्रकार का मलाल नहीं जताया। पुलिस ने बताया कि आरोपित ने हत्या किए जाने की पूरी कहानी स्वीकार की है और अब उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

    यूनिवर्सिटी थाना प्रभारी रविंद्र जाटव ने बताया कि पूछताछ में अरविंद ने नंदिनी पर ब्लैकमेलिंग और अवैध संबंधों का आरोप लगाया। आरोप स्वीकार करने के बाद आरोपित कुछ देर चुप रहा और फिलहाल किसी से बातचीत नहीं कर रहा है।

    तीन दिन रैकी की, मौका देखकर गोली मारी

    पुलिस के अनुसार मृतका नंदिनी तीन दिन पहले अपने साथियों अंशु पाठक और कल्लू के साथ ग्वालियर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि वह शहर के बाहर रहती थी। उसके ग्वालियर आने के साथ ही आरोपी ने उसे मारने की मंशा से रैकी शुरू कर दी। शुक्रवार को जब नंदिनी अपने दोनों साथियों के साथ एसपी कार्यालय में शिकायत करने आई तो आरोपी स्टेडियम वाली रोड पर घात लगाए बैठा था। जब नंदिनी ई-रिक्शा से उतरी और आरोपी ने रिक्शा रोकने का इशारा किया, रिक्शा नहीं रुका तो उसने पीछा कर रिक्शा से युवती को बाहर निकालकर पांच गोली मार दीं।

    शव लेने आए परिजन का बयान

    चिरगांव से आए नंदिनी के पिता बृजमोहन ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी शनिवार शाम लगभग छह बजे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मिली। उन्होंने शुरुआत में शव लेने से इनकार किया और कहा कि “जिसकी बहू है वो ले जाए” , जब आरोपी अरविंद के परिजन नहीं पहुंचे तो अंततः बृजमोहन अपने बेटी का शव ले गए। बृजमोहन ने बताया कि अरविंद से उनकी बेटी की शादी तीन साल पहले हुई थी और अरविंद अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद ने पहले भी नंदिनी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी।

    पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के बताए जाने वाले प्रेमी अंशु पाठक मौके पर मौजूद थे। अंशु ने कहा कि वह नंदिनी को अपने परिवार के साथ ही रखता था और भाभी मानता था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह शव लेकर गया तो अंशु ने कहा कि वह केवल स्थिति देखने और नंदिनी के स्वजन को सूचित करने आया था। अंशु ने यह भी दावा किया कि अरविंद उसे जान से मारने की धमकी देता था।

    कार्रवाई का रुख

    यूनिवर्सिटी थाना द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपित को गिरफ्तार कर फ़ौरन न्यायालय में पेश किया जाएगा, पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई के संदर्भ में कहा।

    इसे भी पढ़ें- ग्वालियर में युवक ने दिनदहाड़े पत्नी को गोलियों से भूना, सनकी को काबू करने के लिए पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.