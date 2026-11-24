डिजिटल टीम, ग्वालियर। घाटीगांव के पुरा गांव से लापता हुई डेढ़ साल की मासूम मुस्कान का 18 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। बच्ची की तलाश में ग्वालियर पुलिस की 10 से अधिक टीमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा शहरों में छानबीन कर चुकी हैं।

घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा चुके हैं। जंगल में ड्रोन से भी तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस को अब तक ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, जिससे बच्ची का पता चल सके। दिन बीतने के साथ परिजन की चिंता बढ़ती जा रही है।

मां बाजार गई, पीछे से गायब हो गई मुस्कान

पुरा गांव निवासी घनश्याम सिंह किसान हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं। सात नवंबर को छोटी दीपावली के दिन दोपहर करीब एक बजे घनश्याम घर में पुताई कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी डेढ़ साल की बेटी मुस्कान को परिजन के पास छोड़कर त्योहार का सामान खरीदने बाजार चली गईं। उस समय मुस्कान अपने चार साल के भाई के साथ खेल रही थी। शाम करीब चार बजे मां घर लौटीं तो बच्ची गायब मिली। परिजन ने घर, आसपास के इलाके, गांव, खेतों और जंगल में तलाश की। देर रात घाटीगांव थाने पहुंचकर अपहरण की आशंका जताई।

हर संभावित एंगल पर जांच, फिरौती के लिए भी फोन नहीं

मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने विशेष टीमें गठित कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। डॉग स्क्वॉड की मदद ली गई और ग्रामीणों के साथ जंगलों व खाली मैदानों में तलाशी कराई गई। पुलिस अपहरण, पुरानी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हैरानी की बात यह है कि अब तक परिवार के पास फिरौती के लिए भी कोई फोन नहीं आया है। इतनी कम उम्र की बच्ची के खुद कहीं चले जाने की संभावना भी बेहद कम मानी जा रही है।