नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के द्विवार्षिक (सत्र 2026-28) चुनाव के लिए मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन 12 अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल किए। एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और तीन कार्यकारिणी सदस्य के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। नामांकन प्रक्रिया 20 नवंबर तक सुबह 10:30 से शाम चार बजे तक चलेगी।

8 नवंबर से चुनाव आचार संहिता हो गई है प्रभावी मुख्य चुनाव अधिकारी पीसी चांदिल की अध्यक्षता में निर्वाचन समिति ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। जिसके अनुसार आठ नवंबर से चुनाव आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। चुनाव में केवल वही अधिवक्ता मतदाता और प्रत्याशी बनने के पात्र होंगे, जिनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होगा और मासिक शुल्क जून 2026 तक जमा होगा। जिसकी प्रति संघ कार्यालय से एक हजार रुपये शुल्क देकर प्राप्त की जा सकेगी। 23 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और उन पर आपत्तियां ली जाएंगी।

25 नवंबर को आपत्तियों का निराकरण कर योग्य प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। 26 नवंबर को सुबह 10:30 से शाम चार बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी। 27 नवंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। 18 दिसंबर को सुबह 10 से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतदान के दिन मतदाताओं को बार एसोसिएशन का परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। अधिवक्ताओं के अनुभव की गणना स्टेट बार काउंसिल में पंजीयन की तारीख से 20 नवंबर 2026 तक की जाएगी।