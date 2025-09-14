मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में अब बच्चों की नहीं रुकेगी पढ़ाई... शिक्षक की कमी दूर करेगी Online Indirect Class योजना

    MP News: योजना के तहत यदि किसी कॉलेज में किसी विषय का शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो दूसरे कृषि महाविद्यालय के विशेषज्ञ शिक्षक को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों को समय पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। ऐसी योजना लागू करने वाला कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला होगा।

    By Anoop Bhargav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 07:42:32 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 07:42:32 PM (IST)
    MP में अब बच्चों की नहीं रुकेगी पढ़ाई... शिक्षक की कमी दूर करेगी Online Indirect Class योजना
    राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय।

    HighLights

    1. ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय की नई पहल
    2. प्रदेश के पांच कृषि कॉलेज होंगे लाभांवित
    3. शिक्षकों की कमी पढ़ाई में नहीं बनेगी बाधा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कृषि महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ने इस समस्या का समाधान ढूंढते हुए ऑनलाइन इनडायरेक्ट क्लास योजना तैयार की है। योजना को अंतिम रूप देने कमेटी बनाई गई है, जो तकनीकी और शैक्षणिक ढांचा तैयार कर रही है, जिसके बाद इसे सभी पांचों कॉलेजों में लागू किया जाएगा।

    छात्रों को समय पर मिलेगी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा

    योजना के तहत यदि किसी कॉलेज में किसी विषय का शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो दूसरे कृषि महाविद्यालय के विशेषज्ञ शिक्षक को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों को समय पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। ऐसी योजना लागू करने वाला कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला होगा। इससे ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा और मंदसौर स्थित कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय के छात्र लाभान्वित होंगे।

    हर क्लास पर रहेगी नजर, लगाए जाएंगे सीसीटीवी

    ऑनलाइन इनडायरेक्ट क्लास के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति एवं गतिविधियों पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी। इससे शिक्षक की जवाबदेही तय होगी और पढ़ाई में लापरवाही नहीं होगी।

    क्या है ऑनलाइन इनडायरेक्ट क्लास योजना?

    एक कालेज के शिक्षक दूसरे कालेज के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे।

    क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

    हर कालेज में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा।

    छात्रों की पढ़ाई का रिकार्ड और उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी।

    यह भी पढ़ें- MP में दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराना महिला को पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने दिए कार्रवाई के निर्देश

    सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

    कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. अरविंद शुक्ला ने कहा कि योजना को अंतिम रूप देने के लिए कमेटी काम कर रही है। इसके बाद एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया जाएगा। इसका फायदा छात्रों को मिलेगा। साथ ही शिक्षकों की निगरानी भी हो सकेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.