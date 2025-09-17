MP में पानी के बिल ऑनलाइन जमा करने की सुविधा तीन दिन से ठप, लोग हो रहे परेशान

मेरी खबरें
    MP News: मध्य प्रदेश के 418 नगरीय निकायों में पानी के बिल घर बैठे ऑनलाइन जमा करने की सुविधा पिछले तीन दिनों से ठप पड़ी हुई है। पानी के बिल जमा करने के लिए मध्यप्रदेश ई-नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 09:48:21 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 09:48:20 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रदेशभर के 418 नगरीय निकायों में पानी के बिल घर बैठे ऑनलाइन जमा करने की सुविधा पिछले तीन दिनों से ठप पड़ी हुई है। पानी के बिल जमा करने के लिए मध्यप्रदेश ई-नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है। इसमें नगरीय निकाय का चयन करने के बाद कनेक्शन नंबर डालकर बिल का भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए एक्सिस बैंक द्वारा ई-नगर पालिका पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की सुविधा दी गई है लेकिन पिछले तीन दिन से ये पेमेंट गेटवे बंद है। इसके चलते ऑनलाइन भुगतान करने का प्रयास कर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    ऐसे लोग या तो नगरीय निकायों के कार्यालयों में जाकर नगद राशि देकर बिल का भुगतान कर रहे हैं या फिर नगरीय निकायों में मौजूद कोटक बैंक की पीओएस मशीनों के माध्यम से भुगतान हो पा रहा है। इस मामले में नगरीय निकायों ने ई-मेल के माध्यम से नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया है और वहां से एक्सिस बैंक से भी पत्राचार किया जा रहा है, ताकि समस्या का समाधान हो सके। इसका कारण है कि नगरीय निकायों में लाखों की संख्या में नल कनेक्शन हैं और वर्तमान में ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही भुगतान करना पसंद करते हैं। ग्वालियर नगर निगम में 1.67 लाख कनेक्शन हैं और लगभग 60 प्रतिशत लोग आनलाइन ही बिल जमा करते हैं।

    एप और वेबसाइट में दिक्कत, सिर्फ आईफोन से हो रहे भुगतान

    वर्तमान में ई-नगर पालिका के मोबाइल एप और वेबसाइट से भुगतान में दिक्कत आ रही है। इसमें भी एंड्रायड यूजर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके मोबाइल में मौजूद एप से यूपीआइ के जरिये भुगतान नहीं हो रहा। जैसे ही पेमेंट के विकल्प पर क्लिक किया जाता है, वैसे ही एरर मैसेज आने लगता है। इसके अलावा एक बार भुगतान की प्रक्रिया का विकल्प चुनने पर अगले 30 मिनट तक कोई ट्रांजेक्शन ना होने का मैसेज भी फ्लैश होने लगता है। हालांकि आइफोन यूजर के साथ ये समस्या नहीं आ रही। आइफोन के माध्यम से भुगतान हो रहे हैं। पीओएस मशीन और आइफोन यूजर द्वारा बिल जमा करने के कारण नगरीय प्रशासन विभाग में भी ये समस्या चिह्नित नहीं हो पा रही थी। लेकिन बुधवार शाम को इसे देखकर निराकरण कराने के प्रयास शुरू किए गए हैं।

    लोक अदालत में भी आई थी दिक्कत

    इससे पहले गत 13 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में भी ई-नगर पालिका पोर्टल ठप पड़ने से कई उपभोक्ताओं को जल कर के सरचार्ज में छूट नहीं मिल सकी थी। सुबह 10 से लेकर दोपहर डेढ़ बजे तक ई-नगर पालिका पोर्टल ठप पड़ा हुआ था, जबकि लोग लाइन में लगकर बिल जमा कराने और सरचार्ज में छूट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। काफी समय तक इंतजार करने के बाद कई उपभोक्ता निराश होकर लौट आए। इसके बाद दोपहर लगभग दो बजे से सर्वर चलने पर फिर काम शुरू हो सका।

    ई-नगर पालिका पोर्टल से जल कर जमा करने में आ रही समस्या को दिखवाया जा रहा है। टीम इस पर काम कर रही है। जल्द ही इसका निराकरण कर दिया जाएगा। देवेंद्र व्यास, उप संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग

