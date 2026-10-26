जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध 50 से अधिक प्राइवेट कॉलेज दो साल में हुए बंद, कई संस्थानों ने खत्म किए कोर्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय के संबद्ध करीब 50 निजी महाविद्यालय पिछले दो सालों में बंद हो चुके हैं। इसकी वजह नए नियम, विभिन्न अनियमितताओं को लेकर इओडब्ल्यू जैसे संगठन की जांच में आने , नियमों को ताक पर रखना, और छात्रों का प्रवेश न लेना हैं।

इसके साथ ही मान्यता नवीनीकरण की फीस अधिक होना और उसके मुकाबले कॉलेज में छात्र संख्या कम होने व कॉलेज संचालकों द्वारा छात्रों को पास न करा पाना भी है। इसके साथ ही कई कॉलेजों ने अपने यहां चलने वाले कोर्स व संकायों को भी बंद कर दिया है। केवल परंपरागत विषयों को ही पढ़ा रहे हैं। इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आ रहा है।

यहां बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय से दो साल पहले करीब 300 प्रायवेट कॉलेज संबद्ध थे। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या अब 250 रह गई है। 42 कॉलेजों की संबद्धता तो एक साथ खत्म की गई थी।

कागजों पर चल रहे हवा-हवाई कॉलेजों का पर्दाफाश

पिछले दिनों सामने आया कि बंद हुए कॉलेजों में से कुछ धरातल पर संचालित ही नहीं हो रहे थे, बल्कि केवल कागजों और फर्जी दस्तावेजों के दम पर चल रहे थे। मुरैना और आसपास के अंचलों में संचालित शिवशक्ति महाविद्यालय जैसे चर्चित मामलों के सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ कि किस तरह बिना किसी बुनियादी ढांचे, भवन, प्रयोगशाला और योग्य स्टाफ के महाविद्यालयों को मान्यता दी जा रही थी। जब इन संस्थानों की पोल खुली, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें बंद करने की कार्रवाई की गई।

छात्रवृत्ति और सरकारी फंड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी

विश्वविद्यालय सूत्रों और जांच एजेंसियों के अनुसार इन बंद हुए कॉलेजों का मुख्य उद्देश्य केवल शासकीय योजनाओं का लाभ उठाना था। इन संस्थानों द्वारा बिना कक्षाएं लगाए फर्जी विद्यार्थियों के प्रवेश दिखाए जाते थे और इसके आधार पर भारी-भरकम छात्रवृत्ति तथा सरकारी अनुदानों का गबन किया जाता था। भौतिक सत्यापन के दौरान जब इन महाविद्यालयों में छात्र और सुविधाएं नदारद पाई गईं, तो संबद्धता समाप्त कर दी गई।