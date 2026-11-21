नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जिले के सरकारी स्कूलों के कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को आधा शिक्षण सत्र बीतने के बाद भी गणवेश का इंतजार है। छात्रों को गणवेश सत्र की शुरुआत से ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन शासन के समय से निर्णय न ले पाने की वजह से सत्र शुरू होने के पांच महीने बाद भी छात्रों को गणवेश नहीं मिल पाया है।

शासन ने पहले छात्रों को रेडीमेड गणवेश देने का निर्णय लिया था। लेकिन किन्हीं वजहों से निर्णय बदला और अब प्रति छात्र 600 रुपये छात्रों के खाते में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। अब मुख्यमंत्री भोपाल से ही छात्रों के खातों में गणवेश के लिए पैसे ट्रांसफर करेंगे।

शासन ने पहले छात्रों को रेडीमेड गणवेश देने का निर्णय लिया था। लेकिन किन्हीं वजहों से निर्णय बदला और अब प्रति छात्र 600 रुपये छात्रों के खाते में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। अब मुख्यमंत्री भोपाल से ही छात्रों के खातों में गणवेश के लिए पैसे ट्रांसफर करेंगे।

कुछ छात्र व छात्राओं के पास पुरानी गणवेश है उसी से काम चला रहे हैं तो कुछ छात्र-छात्राओं के अभिभावकों ने स्वयं के खर्च से गणवेश बनवाई है। अन्य छात्र गणवेश की जगह उनके पास उपलब्ध कपड़े पहनकर ही स्कूल आ रहे हैं।

यूं तो जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से लेकर आठ तक के छात्रों की संख्या 90652 है। लेकिन इनमें से 86529 छात्रों के ही ईपीओ यानि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आर्डर तैयार हो पाए हैं। इन छात्रों के खाते में 51914400 रुपये की राशि मुख्यमंत्री वन क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। बचे हुए छात्रों के ईपीओ तैयार न हो पाने के पीछे विभाग के अफसरों ने खाते संबंधी समस्याएं बताई हैं।

अभी पता नहीं कब खाते में पहुंचेंगे रुपये

यूनीफार्म के लिए 600 रुपये छात्रों के खाते में भेजे जाएंगे। लेकिन यह पैसे जिलास्तर से नहीं, बल्कि प्रदेश स्तर से दिए जाएंगे। रुपये ट्रांसफर मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ही निश्चित नहीं हुआ है। ऐसे में अभी छात्रों को गणवेश के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

600 रुपये में अच्छी क्वालिटी की गणवेश मिलना मुश्किल

शासन स्तर से हर छात्र को दो गणवेश के लिए छह सौ रुपये दिए जाएंगे। लेकिन ग्वालियर शहर की बात करें तो यहां पर एक अच्छी क्वालिटी वाली ड्रेस का एक सेट ही 700 से 1000 के बीच आता है। ऐसे में दो ड्रेस का सेट 1400 से 2000 के बीच में आ रही हैं। ऐसे में शासन स्तर से मिलने वाली राशि बहुत कम है।

गर्म कपड़ों का प्रविधान नहीं

शासन स्तर से दो सामान्य गणवेश के लिए 600 रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें ड्रेस ही मुश्किल से आएगी। ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े आना मुश्किल हैं। लेकिन जिला शिक्षा विभाग की जेंडर कार्डिनेटर हेमंत कुशवाह का कहना है कि शासन द्वारा गर्म ड्रेस देने का प्रविधान नहीं है। केवल दो सेट ही स्कूल यूनिफार्म दी जाती हैं या उनका पैसा छात्रों को दिया जाता है।