पर्यावरण संरक्षण के लिए नेपाल से निकली पद्मभूषण डॉ. अनिल जोशी की साइकिल यात्रा आज ग्वालियर में

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नेपाल के जानकीपुर से निकली साइकिल यात्रा सात नवंबर को ग्वालियर पहुंचेगी।

2 अक्टूबर को डॉ. जोशी के नेतृत्व में शुरू हुई थी साइकिल यात्रा