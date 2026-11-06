जेएएच अस्पताल में बदहाल हुई मरीज परिवहन व्यवस्था, गंभीर मरीजों को नहीं मिल पा रही एंबुलेंस

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जयाआरोग्य अस्पताल (जेएएच) में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने के दावे किए जा रहे हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन जांच शुरू करने की तैयारी है, लेकिन मरीजों को इन जांच केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने वाली बुनियादी व्यवस्था ही बदहाल है। अस्पताल में पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (मरीज परिवहन व्यवस्था) के नाम पर महज दो पुरानी एंबुलेंस हैं।

हालात यह हैं कि न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी जैसे विभागों में भर्ती गंभीर मरीजों को भी जरूरत के समय एंबुलेंस नहीं मिल पा रही है। मजबूरी में स्वजन उन्हें निजी वाहन या निजी एंबुलेंस से जांच कराने ले जा रहे हैं।

हालात यह हैं कि न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी जैसे विभागों में भर्ती गंभीर मरीजों को भी जरूरत के समय एंबुलेंस नहीं मिल पा रही है। मजबूरी में स्वजन उन्हें निजी वाहन या निजी एंबुलेंस से जांच कराने ले जा रहे हैं।

अस्पताल की उपचार व्यवस्था पर हो रहे हैं सवाल खड़े

यह व्यवस्था केवल मरीजों की परेशानी नहीं बढ़ा रही, बल्कि अस्पताल की उपचार व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के मरीजों को कई बार तत्काल सीटी स्कैन या दूसरी जांचों की जरूरत होती है। ऐसे में मरीज को समय पर जांच केंद्र तक पहुंचाना उपचार का अहम हिस्सा है। इसके बावजूद गजराराजा मेडिकल कालेज प्रबंधन मरीजों की सुरक्षित शिफ्टिंग के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।

एंबुलेंस का इंतजार, मजबूरी में निजी वाहन का सहारा