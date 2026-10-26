ग्वालियर में पटवारी की नौकरी के नाम पर 50 लाख की ठगी, कलेक्ट्रेट में कराया वेरिफिकेशन, व्यापमं कर्मचारी और STF जवान बनकर ऐंठे रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पटवारी की नौकरी लगवाने का झांसा देकर कई बेरोजगार युवकों को ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में अब तक करीब 50 लाख रुपये की ठगी की कहानी सामने आई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

अभी पुलिस के पास सात फरियादी पहुंचे हैं, जिनके साथ पटवारी की नौकरी लगवाने के नाम पर 50 लाख रुपये की ठगी हुई है। पुलिस ने तीन ठगों पर FIR दर्ज की है। एक खुद को व्यापमं का कर्मचारी और दूसरा STF जवान बताता था। थाटीपुर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

इन पर दर्ज हुई FIR पुलिस ने जिन तीन आरोपियों पर मामला दर्ज किया है, उनमें अरविंद नरवरिया निवासी थाटीपुर, गोवर्धन तोमर निवासी बी-11, पुतराम वाली गली, सब्जी मंडी रोड, पोरसा और प्रदीप गौतम निवासी पोरसा, मुरैना शामिल हैं। इनके साथ ठगी के शिकार हुए युवकों में रवि शर्मा, पवन कौरव, दिव्यांश शर्मा, शत्रुघन शर्मा, जितेंद्र गुर्जर, नागेंद्र चौहान, सतेंद्र सिंह शामिल हैं। ऐसे दिया झांसे को अंजाम फर्जीवाड़े का पूरा खेल बड़े ही शातिर तरीके से रचा गया। सिटी सेंटर स्थित महलगांव निवासी राजवीर सिंह तोमर और उनके साथियों की मुलाकात दिसंबर 2023 में अरविंद नरवरिया से हुई थी। आरोपियों ने खुद को बड़े अधिकारियों के करीबी बताकर बेरोजगार युवकों को अपने जाल में फंसाया। अरविंद ने सबसे पहले प्रदीप गौतम से यह कहकर मिलवाया कि वह व्यापमं में कर्मचारी है और उनका काम कराएगा। इसके बाद गोवर्धन तोमर से मिलवाया, जिसे STF में आरक्षक बताया गया था।