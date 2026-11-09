ग्वालियर में अपना घर बनाने का मौका, PM आवास योजना-2 के ऑनलाइन आवेदन शुरू, कीमत 9.5 लाख

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर में अपना घर बनाने का सपना देख रहे परिवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के तहत मानपुर, ग्वालियर में 960 नए मकानों का निर्माण कराया जाएगा। नगर निगम ने योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फोटो में दी गई योजना की महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार एक मकान की अनुमानित कीमत 9.5 लाख रुपए प्रति मकान रखी गई है।

कौन होगा पात्र, क्या है शर्त योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है और जिनके नाम शहरी क्षेत्र में पहले से कोई पक्का मकान नहीं है। योजना के तहत एक परिवार को केवल एक ही आवास आवंटित किया जाएगा। आवेदन करने से पहले परिवारों को अपनी पात्रता और योजना की शर्तों की जानकारी लेना जरूरी होगा।

केवल ऑनलाइन आवेदन, ऑफलाइन स्वीकार नहीं नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के बाद नगर निगम संबंधित दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवासों का आवंटन किया जाएगा। आवंटन पात्रता जांच के बाद ही किया जाएगा। ज्यादा आवेदन आए तो लॉटरी से चयन मानपुर में 960 मकान प्रस्तावित हैं। यदि मकानों की संख्या के मुकाबले पात्र आवेदकों की संख्या अधिक होती है तो लॉटरी या निर्धारित चयन प्रक्रिया के जरिए आवंटन किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम चयन के नियम संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होंगे।