त्योहारों से पहले ग्वालियर पुलिस की कार्रवाई, अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्री के साथ दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। दीपावली और आगामी त्योहारों के मद्देनजर ग्वालियर पुलिस ने अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्री के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। पुलिस ने मुरार और इंदरगंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखे बेच रहे और घर में विस्फोटक सामग्री तैयार कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने देशी पटाखे और निर्माण सामग्री जब्त की है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की है।

मुरार में दुकान पर छापा, 63 हजार रुपये के पटाखे जब्त