नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। डाक विभाग में रिजर्व ट्रेंड पूल (आरटीपी) के तहत सेवाएं देने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि नियमित नियुक्ति से पहले आरटीपी के तहत दी गई सेवा को भी वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, वित्तीय उन्नयन और पेंशन सहित अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल किया जाएगा। इससे देशभर में ऐसे कर्मचारियों के सेवा संबंधी लाभों का रास्ता साफ होने की उम्मीद है।

खास बात यह है कि इन लाभों के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ग्वालियर खंडपीठ की युगलपीठ ने दिया आदेश ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने यह आदेश दिया। यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य की ओर से दायर याचिका में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), जबलपुर के 24 अप्रैल 2026 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

इस मामले में प्रतिवादी हनुमंत सिंह भदौरिया थे। केंद्र सरकार का तर्क था कि आरटीपी के तहत कर्मचारी नियमित नियुक्ति से पहले केवल काम के घंटों के आधार पर वेतन प्राप्त करते थे। इसलिए उनकी सेवा की गणना नियमित पद पर नियुक्ति के बाद से ही की जानी चाहिए। इसके विपरीत कर्मचारी पक्ष का कहना था कि आरटीपी के तहत काम करते समय भी वे नियमित डाक सहायकों की तरह ही जिम्मेदारियां निभा रहे थे। ऐसे में उस अवधि की सेवा को बाद में नियमित नियुक्ति के आधार पर मिलने वाले लाभों से अलग नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने इस विवाद पर पहले दिए गए फैसले को मौजूदा मामले में भी लागू माना और केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी।