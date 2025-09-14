Gwalior में 35.81 करोड़ की लागत से बना तानसेन ROB पर गड्ढा, दिखने लगे सरिया

मेरी खबरें
    By Anil Tomar
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 08:40:57 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 08:40:57 PM (IST)
    1. रात में छाया रहता है अंधेरा।
    2. शराबियों को लगा रहता है जमावड़ा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गाडर वाली पुलिया होते हुए रेसकोर्स रोड और तानसेन नगर रोड को जोड़ने वाला ओवरब्रिज पर गड्ढे होने लगे है। तानसेन नगर की तरफ से चढ़ते समय इस ब्रिज पर एक गड्ढा हो गया है जिसके सरिए भी निकल आए है। ऐसे में अगर अभी ध्यान नहीं दिया ताे यह गड्ढा और गहरा हो जाएगा और वहां से निकलने वाले वाहन चालकों को नुकसान पहुंचाएगा। इस ब्रिज से प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में वाहन चालक निकलते है। बता दें कि यह ब्रिज 35.81 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 870 मीटर व चौड़ाई 7.4 मीटर है। इसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था जो कि छह साल बाद 2023 में पूरा हो सका।

    ब्रिज पर रात के समय छाया रहता है अंधेरा

    रात के समय रेसकोर्स रोड और तानसेन नगर रोड को जोड़ने वाले ओवरब्रिज अंधेरा छाया रहता है। इसका मुख्य कारण यहां लगी स्ट्रीट लाइटें बंद होना है। स्ट्रीट लाइट बंद होने से रात के समय इस ब्रिज से निकलने में वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें रेसकोर्स रोड स्थित नए ओवरब्रिज से रोजाना सैकड़ों की संख्या में राहगीर व वाहन चालक निकलते है। वो इसलिए क्योंकि यह तानसेन रोड से रेसकोर्स रोड़ पहुंचने का शॉर्टकट है। पहले तानसेन रोड के वाहन चालकों को रेसकोर्स रोड तक जाने के लिए स्टेशन व पड़ाव होते हुए पहुंचना पड़ता था लेकिन नए ब्रिज बनने से लोगों की राह आसान हो गई। अब लोगों का समय और पेट्रोल दोनों की बचत भी होती है।

    शराबियों का लगता है जमावड़ा

    रात को अंधेरा होते ही इस ब्रिज पर शराबियों का जमावड़ा लगने लगते है। शहर की एकांत जगह व अंधेरा होने के कारण शहर के कई शराबी इस ब्रिज पर शराब पीने पहुंच जाते है।यहां पुलिस का गश्त न होने के कारण यह शराबी देर रात तक यहां अपने वाहन व पुल पर बने डिवाइडर पर सामान रख शराब का मजा लेते है। ऐसे में यहां से निकलने वाले परिवार व महिलाओं को आवागमन करने में डर लगा रहता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए।

