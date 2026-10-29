सिंधिया राजपरिवार संपत्ति विवाद: प्रतिमा राना के आज होंगे बयान, समझौते में धोखाधड़ी के आरोप साबित करने की चुनौती

डिजिटल टीम, ग्वालियर। सिंधिया राजपरिवार की करीब 41 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब समझौते पर हस्ताक्षर की वैधता पर केंद्रित हो गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में गुरुवार, 29 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी।

धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कराने का लगाया गंभीर आरोप इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिवंगत बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा राना के बयान दर्ज किए जाएंगे। प्रतिमा ने आरोप लगाया है कि उनसे धोखाधड़ी कर समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराए गए थे। अब उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य भी पेश करने होंगे।

प्रतिमा राना ने अदालत में आवेदन देकर समझौता प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। उनका आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कराए। अदालत ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए पक्ष रखने का अवसर दिया है। इससे पहले 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई में भी प्रतिमा के साक्ष्य दर्ज कराने के मुद्दे पर विचार किया गया था। पहले एकपक्षीय घोषित, अब समझौते पर आपत्ति पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ सिविल वाद दायर किया था। लंबे समय तक चले विवाद के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से राजीनामा तैयार कर अदालत में पेश किया। हालांकि, इस समझौते पर अब आपत्तियां सामने आने लगी हैं।