ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे फीस में मनमानी, होगी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के निजी स्कूलों द्वारा फीस और अन्य शुल्कों को लेकर की जाने वाली मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस बार कमर कस ली है। नए साल में उन स्कूलों पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने पोर्टल पर फीस स्ट्रक्चर अपलोड नहीं किया है और हार्ड कापी शिक्षा कार्यालय में जमा नहीं कराई है। यहां बता दें कि 31 दिसंबर तक पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों को अपना फीस स्ट्रक्चर लोड करना था। इसके बाद हार्ड कॉपी जिला शिक्षा विभाग में जमा करानी थी।

लोक शिक्षण विभाग के पोर्टल पर सभी प्राइवेट स्कूलों को अपना फीस स्ट्रक्चर 31 दिसंबर तक लोड करना था। शहर के करीब 10 से 15 प्रतिशत स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने आखिरी तारीख तक पोर्टल पर फीस अपलोड नहीं की है। विभाग पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों से फीस स्ट्रक्चर इसलिए लोड कराता है जिससे अभिभावकों को आसानी से पता चल जाए कि किस स्कूल की किस कक्षा की फीस कितनी है। साथ ही जिन पालकों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनकी आगामी कक्षा की फीस कितनी है और स्कूल ने पिछले साल की तुलना में कितनी फीस बढ़ाई है।

पहली बार हार्ड कॉपी जमा कराने का नियम शिक्षा विभाग ने इस बार एक बड़ा बदलाव किया है। अभी तक स्कूल केवल पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने की खानापूर्ति करते थे, लेकिन इस साल पहली बार पोर्टल के साथ-साथ हार्ड कापी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। प्रशासन को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्कूल पोर्टल पर जानकारी अधूरी छोड़ देते हैं या तकनीकी बहाने बनाकर विवरण अपलोड ही नहीं करते। इससे पालकों को पोर्टल पर फीस की सही जानकारी नहीं मिल पाती और स्कूल प्रबंधन अपनी मर्जी से फीस वसूलते हैं। अब हार्ड कापी जमा होने से विभाग के पास भौतिक रिकार्ड रहेगा, जिससे किसी भी विसंगति पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। इन स्कूलों ने हार्ड कॉपी भी जमा कराई अभी तक ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल आदित्यपुरम, सेंट्रल अकेडमी स्कूल आदित्यपुरम, आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शिवपुरी लिंक रोड एवं द सिंधिया स्कूल फोर्ट द्वारा विद्यालय के शुल्क, गणवेश व पुस्तकों की जानकारी अपलोड कर इसकी हार्ड कापी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराई गई है। इसके साथ ही जिन स्कूलों के स्वयं के पोर्टल हैं, उन पर भी यही फीस दिखाना होगी।