नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे अधिकारियों और केपीसी कंपनी के बीच खींचतान बढ़ गई है। सांसद भारत सिंह कुशवाह ने सितंबर 2026 तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था और इसके बाद रेलवे को केंद्र स्तर पर भी पत्र लिखा था। रेलवे के उच्च अधिकारियों ने अब इस अवधि को अंतिम माना है। केपीसी कंपनी को अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा।

वास्तविकता यह है कि सितंबर 2026 की समय-सीमा बीत चुकी है और बचा हुआ काम करने का सिलसिला जारी है। अब समय-सीमा न बढ़ने की स्थिति में क्या होगा, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है।

प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे