शनिश्चरा मेले के लिए रेलवे की खास तैयारी: चलेंगी दो जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें, सुरक्षा और स्वास्थ्य के रहेंगे कड़े इंतजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शनिश्चरा में 9 से 11 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले शनिश्चरी अमावस्या मेले को लेकर उत्तर मध्य रेलवे, झांसी मंडल ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले में लगभग दस हजार श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए रेल प्रशासन ने कई विशेष कदम उठाए हैं। मेले के दौरान ग्वालियर-भिंड मार्ग पर दो अतिरिक्त मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।