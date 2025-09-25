शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी... ग्वालियर में BSF कॉन्स्टेबल निकला हैवान

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले बीएसएफ कर्मी आरोपित राजेश सोलंकी को थाटीपुर थाना पुलिस ने इंदौर के ओमेक्स सिटी से गिरफ्तार किया है। आरोपित बीएसएफ की 38वीं बटालियन, जैसलमेर में आरक्षक के पद पर पदस्थ है।

फरियादिया रश्मि (परिवर्तित नाम) निवासी थाटीपुर ने सात सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका दूर का रिश्तेदार राजेश सोलंकी वर्ष 2022 से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। BSF जवान ने वीडियो वायरल करने के धमकी दी विरोध करने पर आरोपित ने उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बाद में जब पीड़िता की सगाई कहीं और तय हुई तो आरोपित ने घर आकर मारपीट की और धमकी दी कि उसकी शादी नहीं होने देगा। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 69, 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया था।