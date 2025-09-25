मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी... ग्वालियर में BSF कॉन्स्टेबल निकला हैवान

    MP News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले बीएसएफ कर्मी आरोपित राजेश सोलंकी को थाटीपुर थाना पुलिस ने इंदौर के ओमेक्स सिटी से गिरफ्तार किया है। आरोपित बीएसएफ की 38वीं बटालियन, जैसलमेर में आरक्षक के पद पर पदस्थ है।

    By Vikram Singh Tomar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 10:01:22 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 10:01:22 PM (IST)
    शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी... ग्वालियर में BSF कॉन्स्टेबल निकला हैवान
    ग्वालियर में BSF जवान निकला हैवान

    HighLights

    1. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला बीएसएफ जवान इंदौर से गिरफ्तार
    2. BSF जवान ने महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी दी
    3. पुलिस ने आरोपी को इंदौर के ओमेक्स सिटी से गिरफ्तार किया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले बीएसएफ कर्मी आरोपित राजेश सोलंकी को थाटीपुर थाना पुलिस ने इंदौर के ओमेक्स सिटी से गिरफ्तार किया है। आरोपित बीएसएफ की 38वीं बटालियन, जैसलमेर में आरक्षक के पद पर पदस्थ है।

    फरियादिया रश्मि (परिवर्तित नाम) निवासी थाटीपुर ने सात सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका दूर का रिश्तेदार राजेश सोलंकी वर्ष 2022 से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था।

    BSF जवान ने वीडियो वायरल करने के धमकी दी

    विरोध करने पर आरोपित ने उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बाद में जब पीड़िता की सगाई कहीं और तय हुई तो आरोपित ने घर आकर मारपीट की और धमकी दी कि उसकी शादी नहीं होने देगा। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 69, 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

    छुट्टी पर है आरोपी

    पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपित छुट्टी पर है और इंदौर में रह रहा है। इसके बाद टीम इंदौर पहुंची और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपित को ओमेक्स सिटी से दबोच लिया। आरोपित की पहचान राजेश सोलंकी पुत्र नेमीचंद सोलंकी, उम्र 30 वर्ष, निवासी कबीर कालोनी दुल्लपुर, थाटीपुर, हाल निवासी बानमोर जिला मुरैना के रूप में हुई। आरोपित को ग्वालियर लाकर पूछताछ की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.