ग्वालियर-चंबल में अग्निवीर भर्ती के टूटे रिकॉर्ड, 4 साल के कार्यकाल के बाद भी युवाओं में बढ़ा जोश

अमित मिश्रा, नईदुनिया, ग्वालियर। सेना की वर्दी पहनने का सपना और देश की सेवा का जज्बा ग्वालियर-चंबल के युवाओं में हमेशा से रहा है। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद जब चार साल के सेवाकाल को लेकर सवाल उठे और देशभर में विरोध हुआ, तब भी इस अंचल के युवाओं ने सेना में भर्ती होने की तैयारी नहीं छोड़ी।

विरोध के बीच भी भर्ती रैलियों में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती रही और चयन के आंकड़े नए रिकार्ड बनाते गए। अब अग्निवीरों का सेवाकाल दो साल बढ़ाकर छह साल किए जाने और 25 प्रतिशत को नियमित किए जाने की खबर ने इस उत्साह को दोगुना कर दिया है।

विरोध के बीच भी भर्ती रैलियों में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती रही और चयन के आंकड़े नए रिकार्ड बनाते गए। अब अग्निवीरों का सेवाकाल दो साल बढ़ाकर छह साल किए जाने और 25 प्रतिशत को नियमित किए जाने की खबर ने इस उत्साह को दोगुना कर दिया है।

अग्निपथ योजना की शुरुआत में ग्वालियर-चंबल अंचल में भी इसका विरोध हुआ था। इसके बावजूद सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं की संख्या में गिरावट नहीं आई। भर्ती के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। वर्ष 2023 में 21,646 अभ्यर्थियों में से 417 चयनित हुए, वहीं 2024 में 24,203 में से 900 और वर्ष 2025 में 32,708 में 1,600 का चयन हुआ। वर्ष 2026 में यह संख्या 46,050 तक पहुंच गई है। इस वर्ष का परिणाम अभी जारी होना बाकी है।

तैयारी कर रहे युवाओं को अब देशसेवा के साथ सेना में लंबे समय तक बने रहने का बेहतर अवसर दिखाई दे रहा है। बाल भवन से लेकर मैदानों और सेना भर्ती की तैयारी कराने वाले प्रशिक्षण केंद्रों तक इस फैसले की चर्चा है।

सेवाकाल और भविष्य को लेकर क्या होंगे बदलाव

अग्निवीरों के लिए प्रस्तावित बदलावों के अनुसार चार साल की सेवा पूरी होने पर 25 प्रतिशत को नियमित करने का अवसर मिलेगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल अतिरिक्त सेवा का मौका मिलेगा। अतिरिक्त सेवा के दौरान पांचवें वर्ष में अधिकतम वेतन 43,500 रुपये और छठे वर्ष में 47,500 रुपये बताया गया है। छह साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस में भी अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अलग-अलग राज्यों में इनके लिए कोटा निर्धारित किया गया है।