मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    133 करोड़ की लागत से NH 46 पर बनेगी सर्विस रोड; ठीक किए जाएंगे गुना बायपास के 2 ब्लैक स्पॉट

    एनएच 46 पर मौजूद दो ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सर्विस रोड तैयार करने के लिए 133 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की जाएगी। ये दोनों ब्लैक स्पॉट गुना बाईपास ...और पढ़ें

    By Priyank SharmaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 04:43:30 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 05:29:01 AM (IST)
    133 करोड़ की लागत से NH 46 पर बनेगी सर्विस रोड; ठीक किए जाएंगे गुना बायपास के 2 ब्लैक स्पॉट
    NH 46 पर बनाया जाएगा सर्विस रोड (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. एनएच 46 पर मौजूद दो ब्लैक स्पॉट खत्म किया जाएगा
    2. सर्विस रोड तैयार करने के लिए 133 करोड़ रुपये का बजट
    3. हाइवे की कुल लंबाई ग्वालियर से बैतूल तक 634 किमी है

    प्रियंक शर्मा, नईदुनिया, ग्वालियर: नेशनल हाइवे आथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा ग्वालियर से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 46 पर मौजूद दो ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सर्विस रोड तैयार करने के लिए 133 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए एनएचएआइ द्वारा लगातार इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं।

    बता दें एनएच 46 पर वर्तमान में गुना बायपास सेक्शन में दो ब्लैक स्पाट मौजूद हैं, जहां अक्सर हादसे होते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट के अंतर्गत रोड सेफ्टी के काम कराने के साथ ही सर्विस रोड का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस कार्य में लगभग दो वर्षों का समय लगेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें चयनित होने वाली कंपनी को ब्लैक स्पाट खत्म करने के लिए स्वयं ही इंजीनियरिंग करनी होगी और क्रियान्वयन करना होगा।


    एनएचएआई ने जो दो ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए हैं, वो गुना बायपास के प्रवेश और निकास पर मौजूद हैं। यहां तीन दिशाओं से ट्रैफिक चलने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसके चलते अब संभावित ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। इस स्पॉट पर फ्लाइओवर या डायवर्जन सहित अन्य संभावनाओं को देखते हुए ब्लैक स्पॉट खत्म किए जाएंगे।

    हालांकि वर्तमान में ग्वालियर-झांसी हाइवे पर भी सिकरौदा के पास फ्लाइओवर तैयार कर ही ब्लैक स्पॉट को खत्म किया जा रहा है। ये काम होने से अलग-अलग दिशा का ट्रैफिक बंटकर निकलेगा और दुर्घटना की संभावना खत्म हो जाएगी।

    यह भी पढ़ें- गोद लिए हुए बच्चे की हत्या की आरोपी नगर पालिका कर्मचारी बर्खास्त, कोर्ट ने ठहराया है दोषी

    80 प्रतिशत हाइवे पर सर्विस रोड बनेगी

    इस हाइवे की कुल लंबाई ग्वालियर से बैतूल तक 634 किमी है। प्राथमिक रूप से इस हाइवे पर सर्विस रोड मौजूद नहीं है। ऐसे में जहां-जहां मोड़ हैं या वाहनों को सड़क पार करनी होती है, वहां ये सर्विस रोड तैयार की जाएगी। हालांकि इसके लिए हाइवे को चौड़ा करने की जरूरत होगी। इस हाइवे पर शहरी क्षेत्र भी पड़ता है, ऐसे में जहां-जहां शहर होगा वहां सर्विस रोड नहीं बनेगी। बाकी 80 प्रतिशत हाइवे पर सर्विस रोड को तैयार किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए प्राथमिक रूप से 133 करोड़ 70 लाख रुपये से अधिक राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन बजट बढ़ भी सकता है।

    एनएच 46 स्थित गुना बायपास के पास मौजूद दो ब्लैक स्पाट को खत्म करने के साथ ही हाइवे पर सर्विस रोड तैयार करने की योजना है। इसके लिए फिलहाल 133 करोड़ रुपये से टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। हमारा प्रयास है कि 80 प्रतिशत हिस्से में सर्विस रोड तैयार हो जाए।

    -तुषार व्यास, जनरल मैनेजर एनएचएआइ

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.