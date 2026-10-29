रिश्तेदारों ने महिला की किराना दुकान में लगाई आग, ₹3500 की उधारी के विवाद में वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। शहर के महाराजपुरा इलाके में एक महिला की किराना की दुकान में आधी रात उसके रिश्तेदारों ने ही आग लगा दी। दुकान का पूरा सामान जलकर खाक हो गया।

यह घटना मंगलवार-बुधवार मध्य रात्रि करीब 12.30 बजे की है। जब महिला ने टोका तो उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

पति की मौत के बाद महिला चलाती है किराना की दुकान