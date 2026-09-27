RSS महिला समन्वय की बैठक में मातृशक्ति की सहभागिता बढ़ाने का संकल्प, कुटुंब और समरसता पर बनी कार्ययोजना

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मातृशक्ति की सहभागिता को और व्यापक बनाने के साथ महिला संगठनों के बीच संपर्क, संवाद और समन्वय मजबूत करने पर महिला समन्वय की दो दिवसीय अखिल भारतीय बैठक में मंथन हुआ।

एलएनआइपीई के रवींद्रनाथ टैगोर सभागार में रविवार को बैठक के समापन अवसर पर देशभर से आए प्रतिनिधियों ने महिला सहभागिता को समाजकार्य से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर समन्वित प्रयास बढ़ाने की दिशा पर विचार किया। बैठक में 305 महिला प्रतिनिधियों सहित करीब 400 कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की।

मातृशक्ति के अनुभव, सामर्थ्य और कौशल को राष्ट्र और समाजहित के कार्यों से जोड़ा जाए दो दिनों में नौ सत्रों में महिला विमर्श, परिवार, सामाजिक समरसता, समाजकार्य में महिलाओं की भूमिका, विभिन्न संगठनों के कार्यों में महिला सहभागिता और उनके अनुभवों सहित अनेक विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मातृशक्ति के अनुभव, सामर्थ्य और कौशल को राष्ट्र और समाजहित के कार्यों से जोड़ा जाए। इसके लिए गृहिणियों के साथ कामकाजी महिलाओं तक भी संपर्क बढ़ाने और उन्हें सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता बताई गई। कुटुंब और सामाजिक समरसता के विषय को दी प्रमुखता बैठक में कुटुंब और सामाजिक समरसता के विषय को भी प्रमुखता दी गई। इन विषयों से अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर परिवार और समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने तथा इनके संदेश को घर-घर तक पहुंचाने पर विचार हुआ। विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों के अनुभव साझा किए और महिला सहभागिता का दायरा बढ़ाने के लिए आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की।