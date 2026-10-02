ग्वालियर में ड्राई-डे पर अवैध शराब बेचता पकड़ा गया रिटायर्ड फौजी, CSD कैंटीन की 36 बोतलें बरामद, आबकारी की बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गांधी जयंती पर ड्राई-डे वाले दिन भी ग्वालियर में अवैध शराब बेची जा रही थी। गोला का मंदिर स्थित प्रगति विहार कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी निरंजन सिंह तोमर घर से ही शराब बेच रहा था।

आबकारी विभाग की टीम ने उसके घर दबिश दी। उसके पास से अलग-अलग ब्रांड की 36 बोतल शराब बरामद हुई है। वह कैंटीन से लेकर आता था और अधिक दाम में लोगों को अवैध रूप से बेचता था।