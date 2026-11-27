नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय जेल ग्वालियर में निरुद्ध एक बंदी को उपचार के लिए एम्स नई दिल्ली भेजने को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने के मामले में हाई कोर्ट की फटकार के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने रक्षित निरीक्षक (RI) रणजीत सिंह सिकरवार और आरक्षक देवेंद्र भदौरिया को निलंबित कर दिया है। गुरुवार को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान एसएसपी कोर्ट में उपस्थित हुए।

सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए भेजे थे 34 पत्र दरअसल, केंद्रीय जेल ग्वालियर में निरुद्ध बंदी नरहरि पुत्र रामभरोसे को जेएएच ग्वालियर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मेडिकल परीक्षण और फालोअप के लिए हायर मेडिकल सेंटर एम्स नई दिल्ली रेफर किया गया था। बंदी को एम्स नई दिल्ली भेजने के लिए जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल ग्वालियर ने रक्षित निरीक्षक ग्वालियर को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए 34 पत्र भेजे थे।