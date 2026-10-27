ग्वालियर: रमौआ डैम के बढ़ते जलस्तर से ट्रांसमिशन लाइन को मिला सुरक्षा कवच, 220 केवी लाइन सफलतापूर्वक शिफ्ट

कंपनी ने डैम के नजदीक से गुजरने वाली 220 केवी महलगांव (ग्वालियर)-दतिया ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग का काम पूरा कर लिया है। इससे पानी का स्तर बढ़ने पर लाइन के कंडक्टर के पानी के संपर्क में आने की आशंका को दूर करने में मदद मिलेगी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रमौआ डैम के बैकवाटर क्षेत्र में मानसून के दौरान बढ़ने वाले जलस्तर से बिजली आपूर्ति पर मंडराने वाले खतरे को कम करने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

हो सकता था विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न