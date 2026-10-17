हाईकोर्ट सख्त: ग्वालियर बायपास के 36 किमी हिस्से में रफनेस ज्यादा, 11 किमी में गड्ढे; ठेकेदार के 26.53 करोड़ रुपये रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर की जर्जर सड़कों का मामला शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में फिर उठा। सुनवाई के दौरान एनएचएआई की नेटवर्क सर्वे व्हीकल (एनएसवी) रिपोर्ट से ग्वालियर बायपास की खराब स्थिति सामने आई। मई 2026 के सर्वे में 36 किलोमीटर से अधिक हिस्से में सड़क की रफनेस निर्धारित मानक से ज्यादा मिली, जबकि 11.100 लेन किलोमीटर में 10 मिमी से अधिक गहरे गड्ढे दर्ज किए गए। रिपोर्ट में गड्ढों की स्थिति को खराब श्रेणी में रखा गया है। अदालत में एनएचएआई और नगर निगम ग्वालियर ने अपनी-अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की।

सर्वे में सामने आई सड़क की खराब स्थिति एनएचएआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुबंध के अनुसार सड़क की रफनेस प्रति किलोमीटर 2500 मिमी से कम होनी चाहिए, लेकिन बायपास के 36 किलोमीटर से अधिक हिस्से में यह सीमा पार हो गई। इसके अलावा 38.400 किलोमीटर में रटिंग 5 से 10 मिमी के बीच दर्ज की गई। ये आंकड़े सड़क की सतह की खराब स्थिति की ओर इशारा करते हैं।

रिपोर्ट में नवंबर 2023 और मई 2024 के सर्वे का ब्योरा भी सामने आया। नवंबर 2023 में नौ लेन किलोमीटर हिस्सा निर्धारित रफनेस सीमा से बाहर था और धंसाव की स्थिति खराब श्रेणी में थी। मई 2024 के सर्वे में रफनेस 7.80 लेन किलोमीटर दर्ज की गई थी और राइड क्वालिटी औसत बताई गई थी। मई 2026 के सर्वे में 36 किलोमीटर से अधिक हिस्से में रफनेस की समस्या सामने आने से सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। 26.53 करोड़ रुपये की राशि एफडी में जमा सड़क की स्थिति को लेकर एनएचएआई ने ठेकेदार की 26.53 करोड़ रुपये की एन्युइटी राशि केनरा बैंक में तीन महीने के लिए एफडी करा दी है। अदालत में रखी गई जानकारी के मुताबिक, सड़क के निर्धारित मानकों पर खरा उतरने तक कंपनी को भुगतान नहीं किया जाएगा। यह कदम सड़क की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर चल रही न्यायिक कार्यवाही के बीच महत्वपूर्ण है।