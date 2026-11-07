ग्वालियर में आरएसएस का शताब्दी संकल्प शिविर 4 दिसंबर से, दत्तात्रेय होसबाले देंगे युवाओं को मार्गदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्यभारत प्रांत का शताब्दी संकल्प शिविर चार से छह दिसंबर तक ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित किया जाएगा। शिविर में प्रांत के 31 जिलों से करीब तीन हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थी सहभागी होंगे।

संघ के सर कार्यवाह से मिलेगा मार्गदर्शन संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले से तीन दिवसीय शिविर में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। शिविर के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रबोध, सामाजिक चेतना और संगठनात्मक जीवन के प्रति समझ विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। कुंभ की तर्ज पर तैयार होगी टेंट सिटी शिविर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेला मैदान में कुंभ की तर्ज पर विशाल टेंट सिटी बसाई जाएगी, जहां तीन हजार विद्यार्थियों के ठहरने और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी। शिविर के लिए भूमि पूजन के साथ तैयारियों का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। फिलहाल मैदान के समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों का पंजीयन जिला स्तर पर किया जाएगा। शिविर में आने वाले विद्यार्थियों को अपने बिस्तर और बर्तन साथ लाने होंगे।