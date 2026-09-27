करंट लगने से युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने हजीरा थाने के सामने शव रखकर किया चक्काजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के महाराजपुर इलाके में भदरौली गांव स्थित मुर्गी फार्म पर काम करने गए 31 वर्षीय युवक सौरभ जाटव की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्वजनों ने हजीरा थाने के बाहर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। इन लोगों ने मृतक के दोस्तों पर सोची-समझी साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर यातायात बहाल कराया।

बिना अनुभव और सुरक्षा उपकरणों के कराया काम सौरभ जाटव के स्वजनों के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 10 बजे गांव के ही पुष्पेंद्र लोधी, हिमेश लोधी और राजवीर उर्फ लल्ला कुशवाहा सौरभ को भदरौली गांव में बने मुर्गी फार्म पर काम करने के लिए बुलाकर ले गए थे। परिजनों का आरोप है कि सौरभ को बिजली का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उससे ट्रांसफार्मर के पास बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कराया जा रहा था। इसी दौरान वह बिजली के तार की चपेट में आ गया। उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई।