एमपी के अभ्यर्थियों का सफर होगा आसान! सागर भर्ती रैली के लिए रेलवे की सौगात, अक्टूबर में चलेंगी दो स्पेशल ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सागर में होने वाली सेना भर्ती रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने मुरैना और भिंड से मकरोनिया के बीच दो अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। अक्टूबर में संचालित होने वाली दोनों ट्रेनों का ग्वालियर स्टेशन पर ठहराव रहेगा। इससे ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भर्ती स्थल तक पहुंचने में सुविधा होगी। दोनों ट्रेनों में सात-सात कोच रहेंगे।

मुरैना-मकरोनिया अनारक्षित परीक्षा स्पेशल का शेड्यूल ट्रेन क्रमांक मुरैना-मकरोनिया अनारक्षित परीक्षा स्पेशल एक, तीन, चार, पांच, छह और आठ अक्टूबर को मुरैना से चलेगी। ट्रेन दोपहर 3:15 बजे रवाना होकर बानमोर, ग्वालियर, दतिया, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर, बीना मालखेड़ी, खुरई और सागर होते हुए रात 1:20 बजे मकरोनिया पहुंचेगी। ग्वालियर में इसका ठहराव शाम 4:47 से 4:52 बजे तक रहेगा।