संपर्क क्रांति एक्सप्रेस : 139 और रेल मदद एप पर शिकायत के बाद भी यात्रियों को नहीं मिली हेल्प; चुपचाप सफर करने का बोलकर धमकाने लगे कर्मचारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हजरत निजामुद्दीन से यशवंतपुर जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में यात्रियों को रिजर्वेशन देकर रेलवे द्वारा कोच ना लगाने का मामला सामने आया है। 51 यात्रियों को थर्ड एसी के बीईआई कोच में रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन वो कोच ही ट्रेन में नहीं लगा था। सबसे बड़ी बात कई यात्रियों ने रेल मदद एप से लेकर हेल्पलाइन नंबर 139 तक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्वालियर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी, तो यात्रियों के आरोप थे कि ट्रेन में मौजूद रेल कर्मचारियों ने उन्हें धमकाया और चुपचाप सफर करने के लिए कहा।

स्थिति यह हुई कि ट्रेन के अंदर भी यात्रियों में आपस में विवाद हो रहा था। जिन यात्रियों के पास उक्त कोच के टिकट थे, वे अन्य सवार यात्रियों के कारण परेशान हुए। जब कोच में अतिरिक्त भीड़ सवार हो गई, तो कई यात्रियों ने दिल्ली से ग्वालियर के बीच चैन पुलिंग की।